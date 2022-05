Perisic, sì all’offerta Tottenham. Nel mirino di Conte un altro dell’Inter

Ivan Perisic verso il Tottenham allenato da Antonio Conte che avrebbe messo nel mirino anche un altro giocatore dell’Inter.

OFFERTA – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano tramite The Guardian, Ivan Perisic ha accettato l’offerta proposta dal Tottenham quando il suo contratto con l’Inter scadrà il mese prossimo. L’esterno croato sarebbe pronto a firmare un contratto di due anni dopo che Antonio Conte, tecnico degli Spurs nonché suo ex allenatore della squadra nerazzurra, lo ha chiamato sottolineando quanto volesse lavorare di nuovo con lui.

PROFILO – Niente da fare dunque per il Chelsea, frenato dalle sanzioni con cui ha dovuto fare i conti. Il 33enne non è il profilo preferito dal presidente del Tottenham, Daniel Levy, ma a Conte è stato dato l’ok dopo la qualificazione in Champions League.

OBIETTIVO – Il budget di Conte è stato potenziato fino a 150 milioni di sterline dall’azionista di maggioranza degli Spurs, Enic. Ora, tra i giocatori nel mirino dell’allenatore italiano, ci sarebbe un altro nerazzurro, vale a dire Alessandro Bastoni.

Fonte: TheGuardian.com – Fabrizio Romano