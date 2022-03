Perisic all’opposto di Brozovic: niente accordo ma Inter tranquilla ora – Sky

Perisic non è ancora certo di restare all’Inter anche nella prossima stagione. E dalla società nerazzurra non arrivano passi in avanti, al momento. Come ripreso da Sky Sport, l’operazione tra le parti non è prioritaria come quella che riguarda(va) Brozovic

RINNOVO COMPLICATO – In attesa dell’annuncio del rinnovo di Marcelo Brozovic, in casa nerazzurra si lavora su altri tavoli. Anzi, per il momento non si lavora per niente. A differenza del connazionale, come riportato da Sky Sport, il rinnovo di Ivan Perisic con l’Inter è in alto mare. L’esterno croato è in scadenza di contratto in data 30 giugno 2022 ma l’acquisto di Robin Gosens a gennaio tranquillizza l’Inter. La società nerazzurra si sente al sicuro perché già coperta con Gosens sulla fascia sinistra. Si tratterà ancora con Perisic ma senza particolare preoccupazione. E se l’ufficialità della firma di Brozovic è attesa a giorni, per riprendere i discorsi con Perisic toccherà aspettare un altro po’. Le priorità dell”Inter ora sono altre.