Perisic, non è tutto saltato per il rinnovo! Qual è la distanza? – Sky

L’oInter ha vinto ieri 4-2 la finale di Coppa Italia contro la Juventus alzando al cielo il secondo trofeo dell’anno. Decisivo Ivan Perisic che però, a giugno, andrà in scadenza di contratto e ieri è stato un po’ polemico nel post partita. Ma non è tutto saltato.

CIFRE – L’Inter riuscirà a trattenere Ivan Perisic? Il croato ha deciso la finale di ieri in Coppa Italia con una doppietta e ora attende di capire il suo futuro. Dopo le sue parole un po’ polemiche però, non tutto sembra compromesso. Come spiega Gianlucadimarzio.com infatti, la possibilità di rinnovare c’è ancora. Perisic chiede un biennale più opzione per eventuale rinnovo a 6mln netti l’anno. L’Inter al momento è ferma all’offerta di 4.5mln. Ma l’offerta non piace perché nel 2017 ha rinnovato a 4mln e dunque sarebbe un ritocco davvero minimo. Le parti si ritroveranno sicuramente, magari a fine stagione. Nulla è compromesso.

Fonte: Gianlucadimarzio.com