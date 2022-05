Juventus-Inter, manca rosso a Brozovic e primo rigore molto dubbio – CdS

L’Inter ha vinto 4-2 contro la Juventus ieri la finale di Coppa Italia alzando al cielo l’ottavo titolo della sua storia. I nerazzurri ringraziano la doppietta di Perisic nei supplementari ma c’è anche un po’ di moviola.

MOVIOLA – L’Inter ha vinto la Coppa Italia contro la Juventus. Il Corriere dello Sport questa mattina fa la moviola degli episodi. Per il quotidiano manca il rosso a Brozovic subito dopo l’ammonizione e ci sono forti dubbi sul primo rigore concesso ai nerazzurri. «Lautaro Martinez rimane in piedi dopo un contatto con De Ligt e successivamente incrocia le gambe di Bonucci, posizionato dietro di lui. Il difensore bianconero non sembra fare qualcosa per intervenire, la sensazione è che sia l’argentino ad agganciare l’avversario».

Fonte: Corriere dello Sport