Perisic non basta, Inter alla ricerca di un esterno: ecco le caratteristiche – SI

Condividi questo articolo

Ivan Perisic Inter

Perisic sembra aver convinto tutti in attesa dell’inizio della sua avventura (bis) nerazzurra, o quasi. Longari – giornalista di “Sportitalia” – assicura che l’Inter sta pensando a un altro esterno sinistro, con precise caratteristiche, da affiancare al croato

ESTERNO MANCINO – Dopo la partenza di un difensore (vedi aggiornamento), l’Inter andrà alla ricerca di un esterno sinistro. La società nerazzurra sta cercando un esterno mancino puro, quindi di piede sinistro, per dare un’opzione in più ad Antonio Conte su quel lato. La fascia sinistra al momento vede il rientrante Ivan Perisic in ballottaggio con il jolly Ashley Young, finora utilizzato come alternativa ad Achraf Hakimi sulla destra. A confermarlo è Gianluigi Longari, giornalista di “Sportitalia“. A dire il vero ci sarebbe anche Dalbert, rientrato dal prestito e ancora in rosa. Probabile, infatti, che l’operazione possa andare a buon fine solo in caso di partenza del brasiliano, che al momento è l’unico vero mancino a disposizione di Conte sulle fasce. Inoltre, Matteo Darmian arriverà a priori da Parma.