Perisic ha già deciso sul rinnovo. L’offerta dell’Inter all’esterno croato − SM

Rimane in bilico il rinnovo di Ivan Perisic con la maglia dell’Inter. Il laterale croato ha già deciso sul da farsi, con i nerazzurri pronti ad offrire determinate cifre

SITUAZIONE − Il rinnovo di Perisic con l’Inter rimane ancora un tema molto caldo tra i dirigenti di Viale Liberazione. Il laterale croato, uno dei migliori in questa stagione, ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la società nerazzurra. Come riporta Sport Mediaset, il vice campione del Mondo chiede un nuovo contratto a 6 milioni a stagione, uno in più dell’attuale ingaggio. Cifre che l’Inter non è disposta ad arrivare. I nerazzurri, infatti, possono arrivare massimo a 4 milioni di euro. La sensazione è che in estate le strade di Perisic e Inter si possano separare.