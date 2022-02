Pardo: «Inter, riecco un vecchio vizio! Il Milan ha vinto meritatamente»

Pierluigi Pardo, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, ritiene che il Derby Inter-Milan sia stato vinto meritatamente dai rossoneri. Poi ritorna su un difetto dei nerazzurri

LO SCENARIO − Il pensiero di Pardo sul Derby e sui nerazzurri: «Il Milan ha vinto meritatamente, il campo ha sempre ragione. Però vedo l’Inter sempre la favorita per lo scudetto, è la più forte del campionato. Quello che è successo sabato e domenica accende la Serie A e ci metto anche la Juventus, se l’Inter lo avesse vinto il segnale sarebbe stato diverso. Il Milan, senza coppe, è riuscita a fare quattro punti contro i nerazzurri tra andata e ritorno. La squadra di Simone Inzaghi ha fatto vedere un vecchio vizio, ossia quello di non chiudere le partite come contro Juventus e Milan all’andata. C’è divertimento anche se l’Inter è la più solida. La partita dell’altro giorno ha preso una piega diversa rispetto a quanto ci si poteva aspettare».