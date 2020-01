Pedullà: “Politano-Roma avanti su Suso. Inter vuole l’obbligo, poi Giroud”

Pedullà ha parlato del mercato dell’Inter e della Roma, soffermandosi sul possibile affare Matteo Politano. Dopo l’infortunio di Zaniolo, l’esterno è in prima fila, primeggiando su Suso nelle gerarchie giallorosse. Olivier Giroud resta un’opzione calda per i nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni del giornalista su “Sportitalia”

TRIPLO AFFARE – Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sugli intrecci Inter-Roma: «Zaniolo bisogna sostituirlo, anche se non trovi un interprete con le sue caratteristiche e la sua fisicità. L’Inter non vuole dare in prestito Politano con diritto di riscato, vuole l’obbligo per poi andare su Olivier Giroud. Suso costa di più: attualmente per la Roma è avanti il calciatore nerazzurro, ma entrambi restano in corsa. De Paul molto difficile: ha ripreso a segnare, ma costa 40 milioni».