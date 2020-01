Cataldi non sfida Inter e Juventus: “Scudetto Lazio? Ci scherziamo su”

Cataldi ha fatto il punto della situazione sulla grande stagione della Lazio e la corsa allo scudetto con Inter e Juventus. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista a “Radio Anch’io Sport”, riportate da “Il Messaggero” in giornata

SFIDA A TRE – Danilo Cataldi diplomatico sulla corsa della Lazio contro Inter e Juventus: «Lo scudetto non è un obiettivo con cui si parte, ma fare dieci vittorie di file è stata una cosa inaspettata. Le cose sono andate bene, ci abbiamo creduto fino all’ultimo in tutte le partite e stiamo portando a casa i frutti di quello che creiamo. All’inizio non era così, non sfruttavamo tutte le nostre occasioni da gol. Nello spogliatoio si scherza in maniera goliardica sullo scudetto, ma non mai abbiamo parlato seriamente di questo. Stiamo facendo bene, il nostro obiettivo rimane la Champions che ci siamo prefissati a inizio campionatoTenevamo tanto anche all’Europa League, ma siamo usciti e quindi adesso stiamo mettendo anima e corpo negli allenamenti per raggiungerlo».