Pavard profilo ideale per la difesa. La formula da proporre – CdS

Benjamin Pavard è un nome già stato in orbita Inter a gennaio, ora sta scalando nuovamente le gerarchie. Ci si aspetta un grande investimento per la difesa in questo momento.

INVESTIMENTO – Benjamin Pavard è in scadenza di contratto nel 2024 con il Bayern Monaco, potrebbe diventare un’occasione importante da sfruttare per riempire la difesa dell’Inter e anche migliorarla rispetto a Matteo Darmian. Il calciatore ha 27 anni, esperienza internazionale da vendere ed è il profilo ideale per Simone Inzaghi. A gennaio si è parlato del francese per l’Inter solo in caso di cessione anticipata di Milan Skriniar al PSG, ora torna in lista proprio perché non è ancora arrivato il sostituto dello slovacco. I nerazzurri dovrebbero offrire un prestito con obbligo di riscatto, ma per il prestito Pavard deve prima rinnovare il contratto con i bavaresi. C’è la concorrenza del Manchester United, ma soprattutto il Bayern Monaco chiede tanto.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno