Pavard, cosa aspettarsi? Inter nelle mani del Bayern Monaco − Sky

Pavard è atteso a Milano, con l’assenza oggi in allenamento che potrebbe essere vista anche come un segnale di mercato. In ogni caso, queste sono le ultime novità in merito all’operazione.

MICCIA − Non ci sono segnali al momento per cui Benjamin Pavard possa arrivare già oggi a Milano, come riferito da Matteo Barzaghi a Sky Sport. Forse può approdare domani, ma non è ancora sicuro. In ogni caso basta poco per accendere la miccia e per far arrivare il difensore prima possibile. L’Inter è in attesa del Bayern Monaco, che nel frattempo ha motivato l’assenza del giocatore in allenamento.