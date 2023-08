Pavard acquisto di spicco per l’Inter, cifre da big anche per l’ingaggio – SM

Il mercoledì appena iniziato sarà quello della firma di Pavard con l’Inter, col difensore a Milano dal tardo pomeriggio. Per lui in arrivo un contratto di spessore.

I DETTAGLI – Benjamin Pavard dal Bayern Monaco all’Inter è una trattativa che si è prolungata per tutta la seconda metà di agosto, riuscendo alla fine a trovare l’accordo. Un’operazione difficile, in cui alla fine ha contato molto la volontà del giocatore. Come afferma Daniele Miceli a Mediaset, il difensore francese firmerà un contratto da big: cinque milioni di euro netti a stagione per un quinquennale. Pavard, come noto, si trasferisce per trenta milioni più due di bonus.