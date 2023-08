Lukaku-Roma, il retroscena sull’Inter: veto sul nuovo tentativo

Lukaku sta diventando un nuovo giocatore della Roma, domani farà le visite mediche e firmerà il contratto (praticamente come Pavard). Dopo il tradimento all’Inter c’è chi ha provato a ricomporre, trovando però un muro netto. Lo rivela Barzaghi a Calciomercato – L’Originale su Sky Sport 24.

TENTATIVO BLOCCATO – Romelu Lukaku questo pomeriggio è atterrato a Ciampino, accolto festante da tantissimi tifosi della Roma. Matteo Barzaghi racconta però cos’è successo a luglio dopo il tradimento: «Quando l’Inter era pronta a finalizzare l’affare con il Chelsea, ma Lukaku si è reso irreperibile, bisogna raccontare cos’è successo nei giorni e nelle settimane seguenti. Il retroscena è questo: sia Steven Zhang sia i dirigenti dell’Inter hanno provato a capire se ci fossero gli estremi per riallacciare e portare di nuovo Lukaku. Però hanno trovato un muro nello spogliatoio. Evidentemente quelle chiamate che non ricevettero risposta a luglio, anche dei compagni di squadra come ha raccontato per esempio Lautaro Martinez, hanno fatto sì che si creasse un divario grande fra Lukaku e alcuni dei suoi ex compagni. Lo spogliatoio ha detto no: lì tutta l’Inter ha capito che non c’era più possibilità di riportare Lukaku. Avrebbe portato a un chiarimento dentro Appiano Gentile molto difficile».