Pastorello: «Su Joao Mario non solo Sporting. Lukaku? Non si muove dall’Inter!»

L’agente Pastorello, fra gli altri di Joao Mario e Lukaku, è stato intervistato sotto la sede dell’Inter da Sky Sport. Sul centrocampista portoghese si tratta con lo Sporting, ma ci sono altri club che lo cercano. Mentre sul belga tranquillizzati i tifosi sulla sua permanenza a Milano.

LE PAROLE − Così l’agente Federico Pastorello sulla situazione dei suoi assistiti in maglia Inter: «Riunione in sede? Sono stato qui per parlare di Joao Mario. Vogliamo chiudere la trattativa con lo Sporting CP se riusciamo, ci sono, però, un altro paio di club. Quindi, vediamo nei prossimi giorni. Abbiamo voglia di accontentare il ragazzo che avrebbe voglia di rimanere lì. Romelu Lukaku ha un contratto con l’Inter, è contento di essere qui e rimarrà a Milano sicuramente».