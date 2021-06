UFFICIALE – Wijnaldum non più opzione per l’Inter, ha firmato col PSG

Wijnaldum è stato più volte accostato negli ultimi mesi all’Inter, complice il fatto che fosse in scadenza di contratto col Liverpool. Non sarà così: il centrocampista olandese ha appena firmato col PSG.

NIENTE DA FARE – Per Georginio Wijnaldum si parlava di duello fra Barcellona e Inter per prenderlo a parametro zero nella prossima stagione. Né l’una né l’altra: il centrocampista olandese lascia il Liverpool in scadenza di contratto per la Francia. “Il PSG è orgoglioso di annunciare l’arrivo di Wijnaldum. Proveniente dal Liverpool, il centrocampista olandese ha firmato con il club francese fino al 30 giugno 2024″, il comunicato appena pubblicato dal Paris Saint-Germain.