IN – Oristanio al Cagliari, le tempistiche per chiudere con l’Inter

Oristanio si sta avvicinando al Cagliari, tanto che questo pomeriggio anche il direttore sportivo rossoblù Bonato si è espresso sull’argomento. La redazione di Inter-News.it ha appreso le tempistiche per completare l’operazione.

IN DIRITTURA – Il Cagliari è forte su Gaetano Oristanio e vuole che sia uno dei prossimi acquisti da mettere a disposizione di Claudio Ranieri. L’allenatore ex Inter, artefice della promozione dei rossoblù un mese fa, dirigerà la prima seduta giovedì mattina dopo il raduno di ieri. Come raccolto dalla nostra redazione, l’obiettivo dei sardi è chiudere il trasferimento di Oristanio entro questa settimana. Ossia, visti i tempi, farlo entro settantadue ore. Oggi il Cagliari ha concluso l’arrivo di Jakub Jankto, che sta svolgendo le visite mediche a Roma. Poi, come confermato dal direttore sportivo Nereo Bonato nel pomeriggio, l’obiettivo si sposterà proprio su Oristanio così come sul portiere Simone Scuffet. Per il fantasista di proprietà dell’Inter, il Cagliari punta a ottenere un’opzione per il riscatto e non un prestito secco, anche “concedendo” il contro-riscatto. Di contro, il giocatore è intenzionato a provare un’esperienza in Serie A dopo i due anni in Olanda al Volendam. Da domani si cercherà di limare gli ultimi dettagli per arrivare a un esito positivo dell’affare Oristanio-Cagliari.