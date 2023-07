Holm, l’Inter accelera per averlo! Individuata la formula con lo Spezia

Nella lista degli obiettivi dell’Inter si inserisce il nome di Emil Holm. Secondo Pedullà i presupposti per la buona riuscita dell’affare ci sono tutti. Ecco i dettagli.

BUONI PRESUPPOSTI – Diventa più calda e concreta la pista che vedrebbe Emil Holm vicino all’Inter. Secondo un’esclusiva lanciata da Alfredo Pedullà sul proprio sito i nerazzurri sono fortemente interessati al difensore dello Spezia e stanno accelerando per averlo. In Viale della Liberazione attualmente le priorità sono altre ma c’è la volontà di non lasciarsi scappare lo svedese. Holm, tra l’altro, ha già risposto positivamente all’Inter, che per questo motivo ha scelto di lasciar andare Roul Bellanova. Resta, ora, da raggiungere un accordo con lo Spezia, che valuta il calciatore tra i 12 e i 15 milioni di euro. Nei piani della dirigenza nerazzurra c’è l’intenzione di offrire un contratto con diritto o obbligo di riscatto, pensando eventualmente di inserire una contropartita tecnica. Dalla parte dell’Inter c’è anche l’ottimo rapporto intessuto con la società dello Spezia, con la quale è in corso un progetto per Francesco Pio Esposito.

Fonte: alfredopedulla.com