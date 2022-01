Onana pronto a firmare con l’Inter! Già oggi le visite mediche

André Onana, portiere camerunese in scadenza con l’Ajax, è pronto a firmare il suo nuovo contratto con l’Inter. Secondo quanto riportato dall’emittente francese RMC Sport, già oggi effettuerà le visite mediche a Milano.

TUTTO FATTO – André Onana ha ottenuto il via libera da parte del Camerun per lasciare il ritiro della Nazionale e volare verso Milano in modo da sostenere già oggi le visite mediche con l’Inter. Dopodiché il calciatore firmerà con i nerazzurri un contratto fino al 2027.

Fonte: RMC Sport