Digne nel mirino dell’Inter: il francese ha esperienza ad alti livelli

Lucas Digne è il profilo ideale per il mercato di gennaio grazie alla sua esperienza. Il classe 1993 infatti ha presenze importanti anche in Serie A.

OBIETTIVO DI MERCATO – L’Inter nel mercato di gennaio sta cercando un’alternativa a Perisic. Il nome più gettonato è quello di Lucas Digne, attualmente all’Everton. E un motivo sta sicuramente nell’esperienza del francese. Perché a gennaio servono giocatori in grado di adattarsi in tempi brevi.

ESPERIENZA IMPORTANTE – Digne infatti è un classe ’93 che ha cambiato già diverse squadre. Partito dal Lille ha poi girato Psg, Roma, Barcellona ed Everton, che è il club in cui è stato più a lungo. Accumulando presenze rilevanti ovunque. 317 in totale. Con in più anche la nazionale francese, 43 volte. Un curriculum di tutto rispetto, impreziosito anche dalle vittorie con Psg e Barcellona. Tutto questo lo qualifica come elemento ideale sotto il profilo dell’esperienza.

PRONTO SUBITO – Digne sa come si fa. Ha giocato in top club, trovandosi sia titolare che riserva. Ha presenze in grandi tornei internazionali con la Francia e in Champions League. Inoltre ha il pregio di conoscere la Serie A grazie alla stagione alla Roma, vissuta da terzino sinistro titolare con 42 presenze totali. Un dettaglio importante viste le specificità del nostro campionato. Insomma il francese ha tutto per essere un tassello pronto subito nell’arsenale di Inzaghi.