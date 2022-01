Brozovic, intesa con l’Inter a un passo: ecco le cifre del rinnovo – TS

Brozovic, con l’Inter intesa vicina per il rinnovo di contratto fino al 2026. Come riportato da TuttoSport, ecco le cifre che metterebbero tutti d’accordo.

FUMATA BIANCA – Brozovic presto rinnoverà il suo contratto con l’Inter. Intesa a un passo tra lui e la dirigenza nerazzurra, entrambi vogliono continuare insieme. La dirigenza nerazzurra spera di chiudere entro il 6 gennaio, data del ritorno in campo in Serie A. Simone Inzaghi spinge per il sì, conosce l’importanza del centrocampista croato e dall’altra parte anche il giocatore sa che difficilmente altrove sarebbe al centro del progetto. Oggi Brozovic è insostituibile nell’Inter di Inzaghi, miscelando le sue qualità con quelle di Barella e Calhanoglu.