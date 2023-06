Onana-Manchester United, trattativa con Inter non facile. Le cifre

Fabrizio Romano ha parlato di Andre Onana, portiere camerunense di proprietà dell’Inter nel mirino del Manchester United.

SITUAZIONE – Queste le parole di Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube. «Il Manchester United nella propria sede ha avuto un incontro con l’agente di Andre Onana. Ha avuto un colloquio diretto con il Manchester United per Onana. Erik ten Hag è un grande fan (del portiere camerunense, ndr). Quindi il Manchester United crede che il giocatore vorrebbe provare un’esperienza in Premier League, ma sanno anche che la trattativa con l’Inter non sarà facile: almeno 50 milioni di euro più bonus. Ma vogliono circa 60 milioni di euro per Andre Onana. Quindi vediamo se ora il Manchester United deciderà di fare un’offerta per Onana. Devono prima di tutto decidere su David de Gea e poi decidere sul portiere. Stanno sicuramente seguendo Diogo Costa. Ma Onana è un portiere nella lista del Manchester United e hanno avuto conversazioni sul lato giocatore, ma sanno che la parte più difficile è sul lato club con l’Inter. Quindi vediamo come andrà la conversazione, ma di sicuro Onana è uno da tenere d’occhio per il Manchester United».