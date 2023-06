L’Inter e il boomerang dei rinnovi: Brozovic diventa esempio

Brozovic è uno dei nomi caldi del mercato dell’Inter. La sua cessione permetterebbe alla società di migliorare i conti. Ma è stata la società stessa a rinnovargli il contratto a certe cifre poco più di un anno fa.

RINNOVI CHE COSTANO – L’Inter ormai da qualche anno ha la necessità sistemare il bilancio, e quindi di tagliare i costi della sua rosa. Questo significa che, oltre ad avere limiti nelle spese, serve prestare attenzione anche agli stipendi dei giocatori. Un parametro spesso sottovalutato, ma che appesantisce di molto i conti. Eppure la società ha sempre lavorato per prolungare la permanenza dei suoi titolari. Offrendo rinnovi pluriennali a cifre alte, al top per la Serie A. Una strategia contraddittoria. Che nel caso di Brozovic è diventata un boomerang.

PROBLEMA DI BILANCIO – Ora che le voci di mercato attorno al croato si sono intensificate, un parametro citato per giustificare una sua cessione è proprio il suo peso a bilancio. Il sacrificio di Brozovic diventa persino logico, guardando i conti. Il suo stipendio infatti è tra i più alti della rosa. E l’accordo fino al 2026 lo rende un “tappo” ancora per diversi anni. Sostituirlo con un elemento più economico, ricevendo anche dei soldi preziosi da investire sul mercato, darebbe ossigeno alla società. Questa visione però sottende una seconda contraddizione.

SOLO UN ANNO FA – È stata infatti l’Inter a rinnovargli il contratto. Poco più di un anno fa, a marzo 2022, l’Inter annunciava di aver trovato un nuovo accordo col giocatore, con quello precedente in scadenza a giugno. Brozovic con cifre e durata del nuovo contratto era riconosciuto come riferimento assoluto della squadra. Un riconoscimento del suo lavoro e della sua crescita negli anni. Un accordo per blindarlo, come si dice, e farne un pilastro anche del futuro. Tutto è cambiato in poco più di un anno.

CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA – Quell’accordo che praticamente un anno fa doveva essere un punto di forza, oggi è un problema. Eppure l’Inter sapeva già allora di dover rivedere le sue spese. Quel passo verso il giocatore, quello sforzo fatto per mantenere una certa competitività, di cui Brozovic era un simbolo, ora diventa un peso. Un cambio di prospettiva troppo radicale. Specie in così poco tempo, e per una mossa non imposta, ma portata avanti dalla stessa Inter.