Inter, quale futuro per Fabbian? Due opzioni per il centrocampista

Giovanni Fabbian rientrerà all’Inter dal prestito alla Reggina. Sul centrocampista che ha ben impressionato in Serie B c’è l’interesse di diversi club. Quale futuro?

FUTURO – Giovanni Fabbian è stato una delle sorprese dell’ultimo campionato di Serie B. Il centrocampista classe 2003, di proprietà dell’Inter, ha segnato ben 8 gol con la maglia della Reggina al suo primo campionato fra i professionisti. Numeri importanti che sottolineano il potenziale del prodotto del vivaio nerazzurro. Il centrocampista rientrerà dal prestito agli amaranto e presto verrà definito il suo futuro: due opzioni sul tavolo.

OPZIONI – Bisognerà capire se Inzaghi avrà intenzione di puntare su Fabbian per la prossima stagione. Certamente il tecnico nerazzurro vorrà visionare il centrocampista in ritiro per capire se potrà essere un fattore, dalla panchina, per la squadra. I minutaggi di Asllani e Bellanova nell’ultima stagione non fanno ben sperare e, forse, per la crescita del centrocampista sarebbe meglio un altro prestito che lo faccia giocare con continuità. In tal senso potrebbe far comodo l’interessamento della Salernitana, che negli scorsi giorni ha chiesto informazioni sul centrocampista. In caso di cessione però sarà fondamentale mantenere il ‘controllo’ sul cartellino del calciatore: una cessione, in questa fase, sembra certamente prematura.