Onana-Manchester United, 50 milioni non bastano! Richiesta Inter – SM

Onana è finito nel mirino del Manchester United. Secondo quanto riferito da SportMediaset i “Red Devils” sono pronti ad affondare per il portiere dell’Inter

OFFERTA – Prosegue la trattativa fra Inter e Manchester United per Onana. Secondo SportMediaset nessuna frenata fra le parti: l’Inter, per lasciar partire l’ex Ajax, chiede una cifra vicina ai 60 milioni. Il Manchester United è pronto a presentare un’offerta da 45 milioni più bonus. Una valutazione distante da quella fatta dai nerazzurri ma che può fungere da base per trovare un’intesa. In caso di cessione il club nerazzurro realizzerebbe una notevole plusvalenza: gli incassi sarebbero utili per dare un’acceleratga mercato in entrata, soprattutto la situazione relativa a Lukaku.