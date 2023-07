Onana, Inter pretenziosa! Manchester United si blocca. Il motivo – RAI

Franata da parte del Manchester United sulla trattativa con l’Inter per André Onana. Venerato, su Rai 2, spiega i motivi e la situazione.

STALLO – Arrivano nuove notizie in casa Inter sul fronte André Onana. Secondo quanto riporta Ciro Venerato la trattativa con il Manchester United è in fase di stallo. Il club inglese, pur desiderando fortemente da tempo il portiere nerazzurro, ritiene eccessiva la somma richiesta dai nerazzurri. Per i Red Devils, dunque, 60 milioni di euro sono troppi per l’acquisto di Onana. Per questo, ascoltando l’esperto intervenuto a “La Domenica Sportiva”, il Manchester United si starebbe guardando intorno. I nomi più validi, se l’affare con l’Inter non dovesse andare in porto, sono quelli di Justin Bijlow del Feyenoord e di Kevin Trapp dell’Eintracht Francoforte.

Fonte: “La Domenica Sportiva” – Ciro Venerato