Onana, ten Hag rifiuta soluzioni alternative. Manchester United…

André Onana è il portiere preferito per il futuro di Erik ten Hag, ma il Manchester United ha qualche problema. Secondo Alfredo Pedullà ci potrebbero essere evoluzioni nelle prossime ore.

MOVIMENTI – Preannunciata un’offerta del Manchester United per André Onana. Se l’offerta fosse inferiore ai 50 milioni come base fissa più bonus l’Inter la respingerebbe sicuramente, ce ne vogliono 60. I Red Devils stanno cambiando proprietà e non possono spendere tanto sul mercato. Ten Hag ha richiesto esplicitamente il camerunense, non piacciono le alternative di costo più basso come Bijlow del Feyenoord. Il Manchester United ha bisogno anche di un attaccante, il budget speso per la punta inciderà sulle scelte per la porta. Il primo nome per l’attacco è Rasmus Hojlund, l’Atalanta non chiede meno di 60 milioni.