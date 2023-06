Onana, l’Inter attende l’offerta e mette nel mirino i sostituti! − Sky

Onana sempre più in orbita Manchester United. Dall’Inghilterra parlano di offerta in arrivo per l’Inter. Intanto, il club nerazzurro prova a ripararsi

QUESTIONE PORTA − Inter alle prese con il caso Marcelo Brozovic (vedi articolo) e intanto aspetta anche un’offerta dal Manchester United per André Onana. Nelle prossime ore, riferisce Alessandro Sugoni – ospite negli studi di Sky Sport 24 – ci dovrebbe essere un contatto diretto tra le parti. La richiesta dell’Inter è di almeno 50 milioni di euro. Per sostituirlo, si fanno avanti i nomi dell’ucraino Anatoliy Trubin, la cui agenzia ha ieri parlato ai nostri microfoni (vedi articolo), e di Emil Audero, portiere appena retrocesso con la Sampdoria. Non è da escludere che l’Inter li possa prendere entrambi.