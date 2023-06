ESCLUSIVA IN – Trubin-Inter, l’agenzia: «Mostrato interesse. Una condizione»

In questi giorni si è parlato a lungo di Trubin come possibile nuovo portiere dell’Inter. La redazione di Inter-News.it ha contattato in esclusiva chi gestisce l’estremo difensore dello Shakhtar Donetsk: ecco le informazioni.

DISPONIBILE – C’è Anatoliy Trubin come nome per l’Inter nel caso in cui André Onana dovesse essere ceduto. Sul portiere dello Shakhtar Donetsk però c’è concorrenza, quindi al momento la situazione non è ancora definita. In esclusiva a Inter-News.it, l’agenzia che lo gestisce Part of the Game dà i dettagli sulla vicenda. Ecco quanto affermato dal suo entourage: «L’Inter sta manifestando interesse per Trubin, le trattative sono ancora in corso e riguardano i due club. In aggiunta, ci sono anche due club inglesi che lo vogliono. Per noi la condizione importante è che sia il primo portiere. Una volta definito questo, il nostro cliente sceglierà la sua prossima destinazione. Per Trubin non si è ancora arrivati a stabilire un prezzo».

