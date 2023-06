Inter, ecco il 30 giugno: quasi tutto definito ma resta un solo mistero

Inter alle prese con le pulizie di fine primavera. L’estate è già iniziata e ufficiosamente anche il calciomercato, ma in casa nerazzurra non sono state prese tutte le decisioni importanti alla voce “uscite” dalla rosa. E quella probabilmente più attesa è ancora avvolta nel mistero

ULTIMO GIORNO – Il 30 giugno è arrivato. È il giorno dei saluti. C’è chi li ha già fatti, chi temporeggia e chi probabilmente non ha bisogno di farli. Ma andiamo per gradi… L’addio di Roberto Samaden all’Inter dopo trentatré anni chiude un ciclo e ne apre un altro. Lo storico Direttore del Settore Giovanile dell’Inter non va considerato solo come elemento chiave per il vivaio ma è alla Prima Squadra che bisogna guardare. Nel frattempo il calciomercato si appresta a iniziare ufficialmente. Non prima di aver alleggerito la rosa con l’uscita dei calciatori in scadenza di contratto. Ed ecco che si arriva alla lista dei saluti. Inutile continuare a parlare di Milan Skriniar (Paris Saint-Germain), piuttosto è tempo di concentrarsi sul suo possibile erede in difesa. Nelle ultime ore è arrivata la conferma della fine dell’avventura interista di Danilo D’Ambrosio, che lascia con non poca amarezza il suo sogno calcistico. Passaggio a vuoto anche per Dalbert, che è come se avesse lasciato l’Inter un anno fa, anzi quattro. Fuori anche Roberto Gagliardini, che resterà in Serie A. Già accasatosi Edin Dzeko (Fenerbahce), che libera la maglia numero 9 per un nuovo centravanti. Centravanti che spera di essere Romelu Lukaku (Chelsea), che è uno di quelli costretti a temporeggiare per fine prestito. I saluti all’Inter, per il momento, non possono arrivare.

Inter e Handanovic ancora alle prese con il n.1

ULTIMA DECISIONE – Lukaku vuole l’Inter e l’Inter rivuole Lukaku, ma non è così facile. Per quanto riguarda gli altri calciatori a fine prestito, Raoul Bellanova (Cagliari) sembra dover mettere da parte il sogno di un ritorno a Milano in favore di Torino, sponda granata. Tutto come previsto già da settimane in ottica bilancio. Diversa la situazione che riguarda Francesco Acerbi (Lazio), che l’Inter riscatterà anche se manca ancora il comunicato ufficiale. Tornando ai calciatori in scadenza, anche Alex Cordaz e Stefan de Vrij sono in attesa degli annunci per il prolungamento. Tutto chiaro e definito, o quasi. A poche ore dalla fine del contratto, resta il grande dubbio: Samir Handanovic rinnoverà da svincolato oppure andrà via? Questa l’ultima decisione da prendere in casa Inter, l’ultima grande incognita. Il futuro dell’attuale capitano e dodicesimo nerazzurro è legato a quello del collega titolare, inutile negarlo. Il fatto che a differenza degli altri compagni, in particolare il vice-capitano D’Ambrosio, Handanovic sia ancora in silenzio fa riflettere. E le riflessioni in corso sono tanto in casa Handanovic quanto in casa Inter. Salutarsi dopo undici anni da numero 1, di cui circa quattro da capitano, non può essere facile. E non è facile nemmeno rinnovare al ribasso per fare da chioccia e uomo-spogliatoio. L’Inter e Handanovic aspetteranno qualche ora in più per annunciare la loro decisione: chi doveva salutare entro il 30 giugno 2023 lo ha già fatto, giocando di anticipo. Un’eccezione, però, è consentita solo a chi ha un ruolo ben più ingombrante nello spogliaotio e nella storia interista.