Offerte per Candreva: l’Inter valuta, la decisione sarÃ  del giocatore – Sky

Offerte per Candreva: l’Inter valuta, la decisione sarà del giocatore – Sky

Antonio Candreva è ormai prossimo a lasciare l’Inter. Il giocatore non rientra nei piani di Antonio Conte e sarà ceduto, la società valuta ma sarà il giocatore a prendere una decisione

Secondo “Sky Sport 24” il ciclo di Antonio Candreva all’Inter ormai è finito. Il giocatore rientra nella lista degli esuberi da cedere per sfoltire la rosa e fare spazio ai nuovi acquisti. Non mancano le offerte e l’Inter sta valutando attentamente ogni proposta. In questo momento quella più interessante sembra essere quella della Sampdoria, ma la decisione finale spetterà al giocatore.