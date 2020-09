Inter tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri: c’Ã¨ un favorito – SM

Inter tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri: c’è un favorito – SM

Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea sono i due nomi dell’Inter per la fascia sinistra. In questo momento c’è un favorito tra i due giocatori

L’Inter ormai da tempo ha individuato in Emerson Palmieri e Marcos Alonso i due nomi per la fascia sinistra. Secondo “Sport Mediaset” in questo momento il più papabile dei due sembra essere Emerson Palmieri che, rispetto a Marcos Alonso, sembra essere il più fuori dai piani del Chelsea. Resta sullo sfondo l’operazione Kanté, resa particolarmente difficile dall’alto costo del cartellino del centrocampista francese.