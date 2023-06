Non solo Onana? Inter, occhio al completo restyling in porta − CdS

André Onana è corteggiato dalla Premier League, tant’è che il suo agente si trova in Inghilterra per sondare il terreno. Ma anche Handanovic potrebbe lasciare l’Inter

PORTA RINNOVATA − Gli occhi della Premier League su Onana. Il portiere del Camerun è corteggiato in particolare da Chelsea e Manchester United. I Red Devils lo hanno messo nel mirino come prossimo obiettivo. A ribadirlo a gran voce il suo ex tecnico all’Ajax, Erik ten Hag. A tal proposito, l’agente di Onana, Albert Botines, si trova in Inghilterra per sondare un po’ il terreno. Chelsea ad oggi più defilato. L’Inter però vorrebbe incassare parecchio, almeno 50 milioni di euro. Intanto, al restyling in attacco si può aggiungere anche quella per la porta. Samir Handanovic, quasi 39enne, potrebbe lasciare l’Inter. Dunque, i nerazzurri dovrebbero cercare anche un suo sostituto. Per rimpiazzare Onana si fa sempre il nome di Giorgi Mamardashvili.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia