L’Inter pensa al prestito di Fabbian: lo vuole un club in Serie A − TS

L’Inter pensa al prestito di Giovanni Fabbian, giovane centrocampista che potrebbe così giocare la prossima stagione in Serie A. Tuttosport spiega la situazione.

POSSIBILE PRESTITO − L’Inter sta ragionando sull’offerta che è arrivata per Giovanni Fabbian. Come riferito da Tuttosport, per lui si è fatta avanti la Salernitana. Il club di Serie A ha chiesto se potessero esserci margini per un prestito, tanto al club nerazzurro quanto al suo procuratore, Michelangelo Minieri. Sia quest’ultimo che Morgan De Sanctis, ds del club campano, sono stati nei giorni scorsi a Milano. Il giovane centrocampista può perciò partire e giocare, in prestito, la prossima stagione in Serie A (vedi QUI).

Fonte: Tuttosport – Simone Togna