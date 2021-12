Nandez idea Inter a gennaio? Situazione chiara a prescindere dal Cagliari

Nandez resta un nome in orbita Inter per il mercato. Gianluca Di Marzio, nel corso di Sky Calcio Show – L’Originale, ha spiegato come sia la situazione per l’uruguayano del Cagliari.

I PARTENTI – Gianluca Di Marzio valuta le voci di mercato: «Stefano Capozucca aveva detto che alcuni giocatori non vestiranno più la maglia del Cagliari. Detto fatto: Diego Godin e Martin Caceres sono già andati via. Nahitan Nandez? L’idea del Cagliari è tenerlo. Oggi non gioca perché infortunato, però se tu vuoi salvarti e dai via Nandez parti già col piede sbagliato, è uno dei pochi giocatori forti forse. Idea per l’Inter? Se non fa un’uscita non fa un’entrata».