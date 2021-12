Giaccherini: «Inter, qualsiasi giocatore fa benissimo. Vince e si diverte»

Da Giaccherini arrivano elogi nei confronti dell’Inter di Inzaghi. L’ex calciatore, da DAZN, si esprime sulla capolista della Serie A e su cosa ha mostrato in queste prime diciotto giornate.

IN VETTA – Emanuele Giaccherini valuta il rendimento dell’Inter: «Gioca, vince ma soprattutto si diverte anche. È una squadra che ha segnato nove gol nelle ultime due partite: tutti i giocatori a segno, anche chi ha giocato meno come Roberto Gagliardini e Alexis Sanchez quando entra segna. È proprio l’Inter di Simone Inzaghi: qualsiasi giocatore gioca fa benissimo. Il Torino avversario domani dell’Inter? Tommaso Pobega è un giocatore che ha fatto gavetta, ora si è trovato in Serie A. È al secondo anno e sta facendo benissimo: la mano di Ivan Juric si sta cominciando a vedere, soprattutto nelle ultime partite».