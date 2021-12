Materazzi: «Inter-Torino, contro Juric dal dentista come con Gasperini»

Materazzi ha parlato a Kick Off, il podcast ufficiale dell’Inter, in vista della partita di domani contro il Torino. L’ex difensore si è espresso sulla sfida contro Juric, di fatto un ‘erede’ di Gasperini. Ascolta QUI la puntata completa.

L’AVVERSARIO – Marco Materazzi presenta il rivale in panchina per Inter-Torino: «Ivan Juric oramai non è un piccolo Gian Piero Gasperini, è un altro Gasperini. Tutti dicono che quando giochi contro Gasperini si va dal dentista, quando giochi contro Juric purtroppo è la stessa cosa: fanno tutti e due i dentisti. Non sarà una partita facile perché è quella prima di Natale, c’è da stare concentrati. Solitamente, quando si giocava, il rischio della partita di Natale era quello che pensavi più a dover tornare a casa, organizzare le feste anziché giocare. Invece è una partita molto delicata, perché giochi contro una squadra organizzata che corre. È una partita che deve dare continuità: l’Inter viene da tantissimi risultati utili, era indietro di sette punti ma basta poco per perdere il controllo, basta vedere il Napoli. Bisogna rimanere sul pezzo e concentrati, ma la squadra l’ha dimostrato in questi due-tre anni. Io non ho dubbi, poi il calcio è strano e può succedere di tutto, però mi auguro di fare un bel Natale in testa alla classifica e coi tre punti contro il Torino».