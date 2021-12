Sconcerti: «Inter squadra del 2021. Ma società qualcosa di più complesso»

Sconcerti promuove l’Inter ma solo a livello di campo. Intervenuto a Stadio Aperto su TMW Radio, il giornalista ha aggiunto come a livello societario ci sia qualche difficoltà risolta solo da Marotta e Ausilio.

IL TOP – Mario Sconcerti dà i voti di fine anno: «La squadra dell’anno solare 2021 in Serie A? Se dobbiamo guardare tra l’anno scorso e quest’anno c’è poco. Al di là dello scudetto vinto io direi la squadra dell’Inter. La società è qualcosa di più complesso, hanno avuto delle deroghe importanti, però è stata veramente una grande squadra. Devo dire che la società, ridotta a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, ha fatto un grande lavoro e in tranquillità direi. I soldi e l’intelligenza per fare il lavoro che hanno fatto ce li avevano, e questo ha aiutato. Però direi certamente l’Inter».