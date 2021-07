Nandez, Cagliari ora ‘libero’ da impegni: prosegue il dialogo con l’Inter?

Per Nandez si pensava che la scorsa settimana potesse indirizzare la trattativa, ma questo non è successo. Nessun problema fra i club o altro, ma semplici impegni del Cagliari. Che ora potrà proseguire i discorsi con l’Inter (vedi articolo).

SVILUPPI ATTESI – Sul fronte Nahitan Nandez la scorsa settimana non si sono rilevati passi avanti in chiave Inter. C’è stato Diego Godin che ha confermato l’offerta (vedi articolo), ma poco altro. Si parlava di incontro previsto col suo agente, Pablo Bentancourt, ma non risulta che ciò sia avvenuto. Questo anche perché il Cagliari, con Tommaso Giulini impegnato in prima persona, fino a venerdì aveva da concludere l’accordo con Unipol, nuovo partner della società e che darà il nome allo stadio (Unipol Domus). Nella conferenza stampa di presentazione è stato lo stesso Giulini a svelare come abbia avuto a che fare con questa operazione, di grande importanza per le casse del club sardo. Ora, definita l’intesa di sponsorizzazione, può di nuovo pensare al mercato. Anche perché, oltre a Nandez, con l’Inter c’è aperto il discorso Radja Nainggolan. L’uruguayano è agli ultimi giorni di vacanza dopo la Copa América, a breve sarà di nuovo in Sardegna dove i rossoblù si ritroveranno domani sera. Nandez, al suo ritorno, riprenderà ad allenarsi con Leonardo Semplici o direttamente con Simone Inzaghi?