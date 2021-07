Godin conferma sull’Inter: «Nandez ha un’offerta, il Cagliari valuta»

Godin, come Nandez, è in vacanza in Uruguay dopo gli impegni in Copa América. Il difensore del Cagliari, in una lunga intervista per il programma 2 de punta su Otra Cabeza, conferma che il suo compagno di squadra ha un’offerta (scontato sia quella dell’Inter).

URUGUAYANI SEPARATI? – Diego Godin è uno dei nomi sul mercato, visto che il Cagliari ha fatto capire come il suo stipendio (nella scorsa stagione pagato in parte dall’Inter) non sia sostenibile. Tuttavia il difensore ribadisce la sua volontà: «Io ho un contratto con il Cagliari, un altro anno più un secondo opzionale. La prossima settimana torno ad allenarmi a Cagliari per il precampionato, ci vedremo con Nahitan Nandez. Su tutte le voci di mercato il presidente ha detto che c’è un problema economico e finanziario: sono tutti sul mercato, se arrivano le offerte. Non so nulla delle offerte, si è parlato di Russia e Turchia, dovessero arrivare toccherà al club valutarle. Questo vale sia per me sia per Nandez. Ha ricevuto un’offerta (gli viene chiesto se dell’Inter, ndr), la stanno valutando. Il Cagliari non vorrebbe che andasse via nessuno, ma la realtà dei club piccoli senza ingressi dallo stadio e tutto fa sì che sia necessario rivedere certe cose. Su di me ribadisco: torno al Cagliari, ho un altro anno e la mia testa è lì. Non ho altre novità, non mi ha chiamato nessuno».