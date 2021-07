Inter, settimana decisiva per il mercato: da Nainggolan a Nandez – CdS

Inter, questa nuova settimana secondo il “Corriere dello Sport” potrebbe essere decisiva per il mercato, soprattutto in uscita, come per esempio Radja Nainggolan.

MERCATO – Settimana giusta per il mercato in uscita? Nainggolan in uscita con direzione Cagliari, da capire se l’Inter troverà un accorod direttamente con il club o con il giocatore stesso, che chiede smeprela buonuscita. Per quanto riguarda il mercato in entrata invece Nandez non è così vicino, domani l’uruguaiano è atteso in Italia e raggiungerà il ritiro del Cagliari, così come Vecino (e Vidal) all’Inter. Il nome in cima alla lista per l’esterno è sempre Dumfries.

Fonte: Corriere dello Sport