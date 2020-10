Nainggolan-Cagliari in chiusura: un cambio nell’accordo con l’Inter

Radja Nainggolan Cagliari

Nainggolan al Cagliari sarà ufficiale entro lunedì. Come anticipato in mattinata (vedi articolo), e confermato poi dall’incontro fra Giulini e l’agente del belga Beltrami (vedi articolo), si stanno definendo tutti gli accordi con l’Inter. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it c’è un piccolo cambio nella trattativa.

VERSO LE FIRME – Doveva essere la giornata giusta per Radja Nainggolan al Cagliari e lo sta diventando. I rossoblù e l’Inter stanno limando le ultime situazioni, per arrivare all’annuncio ufficiale che potrebbe essere rinviato a lunedì, ultimo giorno di mercato. Alla fine, salvo sorprese, si andrà su un prestito con obbligo di riscatto a circa dodici milioni di euro. Questo per spostare il trasferimento a titolo definitivo fra un anno, quando il belga avrà un valore inferiore a bilancio. La novità di oggi, secondo quanto raccolto da Inter-News.it, è che si va verso l’inserimento nella trattativa di un solo giocatore rossoblù, anziché due. Il nome è quello di Riccardo Ladinetti, che poi andrà a giocare all’Olbia in Serie C: la dirigenza nerazzurra ha già avviato i contatti per chiudere questa operazione. Nelle prossime ore si completeranno tutti gli incastri, ma Nainggolan al Cagliari è ormai cosa fatta.

Fonte: Inter-News.it – Riccardo Spignesi