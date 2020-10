Nainggolan al Cagliari, oggi giornata decisiva. Chi nell’affare con l’Inter?

Condividi questo articolo

Nainggolan Cagliari

Nainggolan al Cagliari oggi dovrebbe concretizzarsi, dopo una trattativa fiume con l’Inter. I nerazzurri, nell’affare con Giulini, dovrebbero prendere uno o due giovani del settore giovanile rossoblù.

SI CHIUDE – Radja Nainggolan oggi dovrebbe diventare un giocatore del Cagliari. Possibile che l’annuncio ufficiale slitti a lunedì, ultimo giorno della sessione di calciomercato, permettendo così ad Antonio Conte di avere il belga a disposizione contro la Lazio domenica (sempre che abbia recuperato dalla faringite che lo ha tenuto fuori mercoledì a Benevento). Di dubbi però ormai ce ne sono pochi: il calciatore da tempo era d’accordo con Tommaso Giulini per chiudere la carriera in Sardegna. Nainggolan si trasferirà al Cagliari a titolo definitivo, o in alternativa in prestito con obbligo di riscatto, per una cifra che si aggira sui dodici milioni di euro. Con la seconda opzione l’Inter posticiperebbe la vendita ed eviterebbe una minusvalenza. I nerazzurri, in più, stanno definendo con i sardi l’acquisto di due giovani. Uno dovrebbe essere Riccardo Ladinetti, come fatto intendere anche dal suo agente in esclusiva a Inter-News.it mercoledì (vedi articolo), da capire l’eventuale secondo. In giornata previsti nuovi aggiornamenti sulla trattativa, ma il trasferimento di Nainggolan dall’Inter al Cagliari è ormai in dirittura d’arrivo.