VIDEO – Ibrahimovic trascina l’Inter col PSV: doppietta in Champions League

Zlatan Ibrahimovic Empoli-Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 2 ottobre 2007. Nella seconda giornata dei gironi di Champions League, i nerazzurri battono 2-0 il PSV. Basta una doppietta di Zlatan Ibrahimovic.

RIPRESA – La Champions League 2007/08 dell’Inter non inizia nel migliore dei modi. In casa del Fenerbahçe i nerazzurri cadono per 1-0, per cui la vittoria è un obbligo alla seconda giornata. A San Siro l’ospite di serata è il PSV Eindhoven, squadra rognosa e mai da sottovalutare. Ma la partita inizia tutto sommato in discesa per i ragazzi di Roberto Mancini. Dopo un quarto d’ora Zlatan Ibrahimovic viene atterrato in area; proprio il numero 8 trasforma il rigore, portando l’Inter in vantaggio. Passano altri quindici minuti, e Ibrahimovic trova raddoppio e doppietta. I nerazzurri dispiegano la manovra sulla destra, con la palla che arriva a Luis Figo. Il portoghese crossa verso il secondo palo, dove pesca proprio Ibrahimovic. Lo svedese colpisce di testa, da posizione estremamente defilata, dando un effetto morbido che beffa il portiere. 2-0 dopo mezz’ora, e gara che virtualmente finisce senza che gli olandesi riescano mai ad impensierire la retroguardia. Nel video YouTube di “IL BEARZOT” il resoconto della gara: