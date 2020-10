Nainggolan al Cagliari, in corso incontro tra Giulini e l’agente Beltrami

Sono le ore decisive per il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Secondo Gianluca Di Marzio è in corso un pranzo tra il presidente del club sardo Tommaso Giulini e l’agente del giocatore Beltrami per trovare l’accordo definitivo per il contratto. Si lavora per un contratto triennale, poi si definirà nei dettagli l’accordo tra il Cagliari e l’Inter.