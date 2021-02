Musso, l’Udinese fissa il prezzo: Roma al momento in vantaggio sull’Inter

Juan Musso Udinese

Musso per il dopo Samir Handanovic? L’Inter, causa soprattutto questioni societarie, avrebbe messo un freno in merito a tutte le operazioni in entrata e in uscita del club. Conferme in merito al forte interesse della Roma di cui avevamo già parlato (vedi QUI), intanto l’Udinese fissa il prezzo.

INTERESSE ROMA – Musso, seguito da tempo dall’Inter per il dopo Samir Handanovic, sembrerebbe essere un obiettivo concreto della Roma per sostituire Pau Lopez, che ad oggi ha nettamente deluso le aspettative. L’Inter, che intanto dovrà pensare a sostituire il portiere sloveno, al momento avrebbe bloccato tutte le operazioni in entrata e in uscita dal club causa, ovviamente, questioni societarie ancora da risolvere. Arrivano sempre più conferme in merito al forte interesse del club giallorosso, attualmente in vantaggio per assicurarsi il talento argentino, e l’Udinese fissa già il prezzo di circa 20 milioni per il suo cartellino. L’Inter al momento resta a guardare ma non è ancora fuori dai giochi.