Eriksen vede il Milan e scalda il piede: con le punizioni ha giÃ  colpito

Eriksen vede il Milan e scalda il piede: con le punizioni ha già colpito

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Eriksen e il Milan, una storia segnata dalle punizioni. Il danese ha svoltato la sua carriera proprio con un gol ai rossoneri su calcio piazzato. Ma c’è anche un precedente.

MILAN NEL MIRINO – Un tratto distintivo di Eriksen è l’abilità nei calci di punizione. I calci piazzati sono una sua specialità da sempre, ma in maglia Inter questa sua qualità si è vista poco. Anzi, in modo limitatamente specifico contro una squadra. Parliamo esattamente della prossima avversaria, vale a dire il Milan.

PUNIZIONE DELLA SVOLTA – L’ultimo derby è ancora fresco nei ricordi, quindi si fa in fretta. Eriksen entra negli ultimi minuti al posto di Brozovic e in pieno recupero quando ormai sembravano pronti i supplementari è arrivato quello che aspettava. Forse da un anno intero. La punzione giusta, dal posto giusto, al momento giusto, contro l’avversario giusto. Gol. 2-1 e tutti a casa. Non a caso il gol del mese. Una svolta, improvvisa e bellissima.

TRAVERSA DA SHOCK – La prima rete su punizione di Eriksen in maglia Inter è già un fatto notevole. Ma il danese fin dalla sua gara di esordio aveva dimostrato che il rossonero lo stimola, quantomeno sui piazzati. Ricordate il suo esordio? Una mezz’ora nel finale di una partita epica. Abbastanza per tentare una punizione da distanza siderale. Traversa. Tutti basiti. Più che un anno sembra passata una vita. Soprattutto per lui. Proprio il Milan gli ha regalato nuova fiducia e forse una nuova carriera all’Inter. Ringrazierà con un terzo tentativo?