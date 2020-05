Moses e il riscatto: Inter, tattica attendista. Prezzo basso o a zero? – Sky

Moses ha avuto un buon impatto con la maglia dell’Inter. L’esterno rappresentava un pupillo di Antonio Conte già al Chelsea e risulta particolarmente adatto al 3-5-2. Il suo riscatto, però, non è affatto certo: di seguito le ultime novità riportate da Sky Sports

FUTURO IN BILICO – Victor Moses è entrato subito negli schemi dell’Inter, ma non è detto che rappresenti un’opzione forte per il futuro. Il laterale va in scadenza di contratto con il Chelsea tra 12 mesi e i nerazzurri non hanno intenzione di spendere grosse cifre per lui in estate. La tattica sarà quindi quella di attendere il termine della stagione prima di decidere per il riscatto.