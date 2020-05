Scotti: “A Milano o Inter o Milan. 5 maggio? Messaggi agli amici nerazzurri”

Condividi questo articolo

Scotti ha parlato della rivalità tra Inter e Milan. Il noto presentatore torna a parlare degli sfottò del 5 maggio agli amici nerazzurri e della sua fede rossonera. Di seguito le sue dichiarazioni odierne ai microfoni di “Calciomercato.com”

DERBY MILANESE – Gerry Scotti e la rivalità milanese: «A Milano da bambini o si tifava Inter o Milan, e per me che avevo un padre rossonero è stato automatico seguire quei colori. La prima volta che mi ha portato allo stadio ricordo un Altafini particolarmente svogliato, cosa che sottolineò anche mio padre. Ecco, un minuto dopo ha segnato. Quando ieri, 5 maggio, ho mandato il messaggio di sfottò agli amici interisti con il tabellone di Lazio-Inter 4-2, la risposta più gentile è stata di pensare a come siamo messi noi. Ed effettivamente non hanno tutti i torti».