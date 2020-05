Damiani: “Radu vice-Handanovic? Sempre voluto l’Inter! Vedremo a breve”

Condividi questo articolo

Damiani si è soffermato ai microfoni di “TMW Radio” sulle possibili soluzioni per il futuro di Ionut Radu. Il giovane portiere potrebbe tornare all’Inter come secondo di Samir Handanovic. Di seguito le dichiarazioni del noto agente: l’estremo difensore tornerà in nerazzurro?

RITORNO ALL’INTER? – Oscar Damiani annuncia la possibile volontà del portiere cresciuto nel settore giovanile della Beneamata: «Secondo me ci saranno tanti trasferimenti in meno, sia per la possibilità economica che per l’assenza di osservazioni sui calciatori. Difficilmente i migliori giocatori potranno essere trasferiti a grandi cifre, e questo magari potrà servire anche a lanciare dei giovani. Pure per il futuro della Nazionale. Radu sarà il vice-Handanovic? Non lo so… Andrei è un grande portiere, ha sempre desiderato tornare all’Inter e nei prossimi giorni si vedrà. Potrebbe essere un’opportunità».