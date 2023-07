Morata, la Juventus sonda ma l’Inter brucia la concorrenza. Le ultime – SM

L’Inter ha individuato in Morata il profilo perfetto per sostituire Lukaku. I nerazzurri, secondo SportMediaset, sono in vantaggio rispetto a Juventus e Roma. Ma ora serve accordarsi con l’Atletico Madrid.

VANTAGGIO – Lo scontro fra Inter e Juventus è destinato a durare, anche dopo l’affaire Romelu Lukaku. Stavolta l’attaccante in questione è Alvaro Morata, desiderato anche dalla Roma. Fra le tre, però, è la squadra nerazzurra quella che sembra avere la meglio secondo quanto riporta Daniele Miceli nello studio di SportMediaset. Ecco gli aggiornamenti del giornalista: «La Juventus ha fatto un sondaggio per Morata ma non più di un sondaggio informativo. Sull’attaccante si è fiondata pesantemente l’Inter. È il preferito di Simone Inzaghi e anche di José Mourinho. Ma l’Inter in questo momento ha sorpassato la Roma ed è in vantaggio in virtù della cessione di André Onana. L’Inter ha il cash per avvicinare le richieste dell’Atletico Madrid ed è pronta a spingersi a un’offerta da 15 milioni di euro. Ma l’Atletico Madrid è inflessibile: vuole i 21 milioni di euro della clausola rescissoria di Morata».